Александро-Невский район, Рязанская область, 6 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Молодой лось забрёл на территорию суда в рабочем посёлке Александро-Невский в Рязанской области.

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Животное, заметив людей, попыталось перепрыгнуть высокую ограду, но застряло, поранив заднюю ногу. Очевидцы сообщили о животном в полицию, дежурный вызвал охотоведов.

Из западни лось выбрался сам через некоторое время. Сначала он отлежался в местном парке, а потом ушёл в сторону железной дороги, сообщает 6 июня издательство «Пресса».