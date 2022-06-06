Мадрид, 6 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» включился в борьбу за 25-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса. Об этом 6 июня сообщило издание Cadena Ser.

Football.ua Габриэл Жезус

По информации источника, «Реал» нацелился на подписания бразильца после неудач с Мбаппе и Холандом. На Жезуса, помимо «сливочных», также претендует лондонский «Арсенал».

В прошедшем сезоне Габриэль Жезус принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил одну желтую карточку. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 5 (4+1) очков по системе гол+пас в восьми встречах.

Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 1 января 2017 года после перехода из бразильского клуба «Палмейрас» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.