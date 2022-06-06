Томск, , 17:48 — REGNUM В Томском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы защиты временно отстранённого мэра города Томска Ивана Кляйна. В своей апелляционной жалобе адвокаты просят отменить приговор Советского районного суда г. Томска от 30.12.2021 и вынести по уголовному делу новое судебное решение, оправдав Ивана Кляйна по каждому из эпизодов предъявленного обвинения. Они также просят принять во внимание тяжелое состояние здоровья Кляйна и необходимость своевременно получать медицинскую помощь.

Временно отстранённый мэр Томска Иван Кляйн Валерий Доронин

«Уголовные дела в отношении моего подзащитного строятся по одним и тем же лекалам. Человек под угрозой привлечения к уголовной ответственности дает показания, что все сделал по указанию Кляйна. В то время как Кляйн к этому отношения не имеет», — заявил адвокат Андрей Гривцов.

26 мая Ивану Кляйну было предъявлено еще одно обвинение.

Как сообщила дочь Кляйна Наталья, «утром Ивана Григорьевича доставили из медицинского учреждения, где он проходит курс химиотерапии, в здание томского Следственного комитета. Следователь по особо важным делам Шатов А. С. предъявил Ивану Кляйну новое обвинение». Согласно этому обвинению, Кляйн дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями от нормативов.

По мнению Андрея Гривцова, четвертое по счету уголовного дела в отношении томского мэра очень схоже с первыми тремя. «Во-первых, обвинение строится на показаниях только одного лица, находящегося под следствием продолжительное время. Во- вторых, обвинение основано именно на устных показаниях такого свидетеля, никаких иных доказательств самого факта якобы преступных действий Ивана Кляйна нет, — подчеркнул он. — Для защиты очевиден факт того, что после полутора лет проведения следственных мероприятий в отношении Сергея Аушева, он просто оговаривает Ивана Кляйна так же, как это сделали другие свидетели».

Иван Кляйн поддерживает позицию своей защиты, настаивая на оправдании.

Напомним, что Советским районным судом Томска 30 декабря 2021 года Иван Кляйн был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 285, ст. 289 УК РФ, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и штрафом в размере 200 000 рублей.

В апреле 2022 года Кляйну была изменена мера пресечения на домашний арест для прохождения лечения и курса химиотерапии в НИИ онкологии Томска.

Судья Нохрин назначил дату следующего заседания на 20 июня.