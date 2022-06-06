Москва, , 17:43 — REGNUM США с помощью военных биологических лабораторий по всему миру создают новую систему зависимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Те военные лаборатории, которые сегодня по всему миру создают США, это новая система зависимости всего мира от США, только в более опасном аспекте — в возможности сохранения, спасения жизней. Фактически, США создается массовая сеть управления количеством населения, проживающего в разных странах», — заявила Яровая.

Это не преувеличение, это реальная возможность, сказала депутат.

«Как и в каком механизме США собираются это использовать, на эти вопросы должен дать ответ мир», — убеждена вице-спикер Госдумы.

Усилия России направлены на то, чтобы «заставить в буквальном смысле США взаимодействовать с другими странами» в рамках Конвенции о биологическом оружии, а также сделать все процедуры прозрачными, подчеркнула парламентарий.

Новую зависимость от Штатов Яровая также сравнила с системой зависимости от США, которая возникла у всего мира в 1944 году, когда доллар стал мировой резервной валютой.

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