Майкоп, 6 июня, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Адыгее заключенный организовал и возглавил экстремистскую ячейку в одной из исправительных колоний. Этот факт стал известен сотрудникам регионального управления ФСБ. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации, сообщили 6 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Как установлено, отбывая наказание в колонии на территории Адыгеи, подозреваемый в 2019 году вступил в международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Зная, что эта организация судом признана в России экстремистской и запрещена, злоумышленник возглавил деятельность её ячейки в исправительном учреждении, вовлекая в неё новых членов.

В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Напомним, ранее в Адыгее более десяти человек были привлечены к ответственности за участие в данном экстремистском сообществе, которое проводит политику неповиновения органам власти и правоохранительным органам, пропагандирует философию «воров в законе» и тюремные «понятия».