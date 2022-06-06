Политик: белорусский официоз находится на уровне гоп-компании в подворотне
Витебск, Белоруссия, 6 июня, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Частичная блокировка провластного телеграм-канала «Жёлтые сливы» выявила незнание определёнными российскими СМИ реальных настроений в постсоветских странах, а также неумение работать с обществом соседних стран. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM6 июня высказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.
По словам политика, канал «Жёлтые сливы» «цементировал отвратительное клише нынешней турбопропагандистской ненависти, где профессиональная и умная журналистика подменена оскорблениями, нападками и фонтанированием желчи».
Мирсалимова обратила внимание на низкое качество белорусского официоза. «Посмотрите на реакцию белорусских пропагандистов на инцидент со «Сливами»: «педерастическое руководство телеграма», «Сандаль ублажал Дурова»… Это уровень гоп-компании в тёмной подворотне. Этим ребяткам всё равно кого поливать изрыгаемыми словесными нечистотами. Вчера они с тем же безумством на госканалах поливали «восточного соседа», в самом «приличном» случае называя российские СМИ «ROSS Fake News», и призывали «теребить имперское эго в самоизоляции». Вот бывший посол России в МинскеМихаил Бабич отлично прочувствовал белорусскую действительность, оттого и не задержался на своём посту», — сказала политик.
Как сообщалоИА REGNUM, в мобильном приложении Telegram 4 июня перестал открываться провластный белорусский канал «Жёлтые сливы».