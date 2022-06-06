Витебск, Белоруссия, 6 июня, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Частичная блокировка провластного телеграм-канала «Жёлтые сливы» выявила незнание определёнными российскими СМИ реальных настроений в постсоветских странах, а также неумение работать с обществом соседних стран. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM6 июня высказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Страница социальной сети Facebook @Эльвира Мирсалимова Эльвира Мирсалимова

«Многие известные российские ресурсы выдали заголовки, дескать, заблокирован «самый популярный белорусский канал». Во-первых, канал не «пророссийский», а провластный, он «колеблется с линией партии». Во-вторых, далеко не самый популярный, статистику хоть иногда желательно просматривать. Самый массовый и цитируемый из провластных — «Пул Первого», и он лишь на седьмом месте по охвату, уступая тем оппозиционным, которые как бы запрещены, но от этого не становятся менее популярными. «Сливы» же присутствуют в условном топ-20 наряду с сайтом Минздрава» Эльвира Мирсалимова

По словам политика, канал «Жёлтые сливы» «цементировал отвратительное клише нынешней турбопропагандистской ненависти, где профессиональная и умная журналистика подменена оскорблениями, нападками и фонтанированием желчи».

Мирсалимова обратила внимание на низкое качество белорусского официоза. «Посмотрите на реакцию белорусских пропагандистов на инцидент со «Сливами»: «педерастическое руководство телеграма», «Сандаль ублажал Дурова»… Это уровень гоп-компании в тёмной подворотне. Этим ребяткам всё равно кого поливать изрыгаемыми словесными нечистотами. Вчера они с тем же безумством на госканалах поливали «восточного соседа», в самом «приличном» случае называя российские СМИ «ROSS Fake News», и призывали «теребить имперское эго в самоизоляции». Вот бывший посол России в МинскеМихаил Бабич отлично прочувствовал белорусскую действительность, оттого и не задержался на своём посту», — сказала политик.

Как сообщалоИА REGNUM, в мобильном приложении Telegram 4 июня перестал открываться провластный белорусский канал «Жёлтые сливы».