Вашингтон, 6 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. От покупки Twitter может отказаться американский миллиардер Илон Маск, сообщает 6 июня Reuters. Он считает, что хозяева Twitter нечестно себя ведут в рамках сделки по продаже.

OnInnovation Илон Маск

Отмечается, что юристы Маска уведомили Twitter, что сделку он может не закрыть, если ему не предоставят информацию о количестве спам-аккаунтов и фейковых учетных записей в Twitter.

Маск подозревает, что компания Twitter скрывает запрашиваемые данные. Они боятся, что Макс, проверив данные, обнаружит несоответствия. «По мнению Маска, компания активно подрывает его права на информацию», — говорится в заявлении юристов бизнесмена.

Напомним, в апреле стало известно о планах Маска купить Twitter, а в середине мая он приостановил сделку, запросив «данные, подтверждающие оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учётные записи составляют менее пяти процентов пользователей».