Воронеж, , 17:37 — REGNUM 21-летний российский голкипер московского «Спартака» Илья Свинов проведет следующий сезон в воронежском «Факеле» на правах аренды. Об этом 6 июня пресс-служба «Факела».

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В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Илья Свинов принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 28 мячей. Всего голкиперу удалось одиннадцать раз завершить игру без пропущенных голов.

«Спартак» выкупил Свинова у «Факела» 1 января 2022 года за 250 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость воспитанника «Лады» из Тольятти, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.