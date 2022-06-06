Ижевск, 6 июня, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 3 июня за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей с начала марта обратились 7119 человек, включая 1485 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Неделей ранее в регионе насчитывалось 5450 пострадавших, то есть за неделю от укусов клещей пострадали около 1,6 тыс. человек.

Абсолютным лидером по числу пострадавших является Ижевск — 3845 человек, в Можге от клещей пострадали 289 человек.

По результатам исследований из 4887 особей возбудитель клещевого энцефалита выявлен в 87 случаях, возбудитель клещевого боррелиоза — в 1379 случаях из 3896.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Санкт-Петербурга после отдыха в Ленинградской области заболели клещевым вирусным энцефалитом. С начала весны, которая в этом году пришла позже обычно, от укуса клещей уже пострадали 4310 горожан, из них 929, в том числе 201 ребенок — за минувшую неделю. В Ленинградской области от клещей пострадали 1647 местных жителей, в том числе 418 детей.

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