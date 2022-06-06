Веллингтон, 6 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн официально заявила о начале работы в стране «Центра исследования насильственного экстремизма», возглавляемый двумя крайне левыми учеными.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Об этом было заявлено журналистам 6 июня.

По её словам, Центр должен заниматься выявлением противников массовой иммиграции, идеологии мультикультурализма и политкорректности.

Такие жители страны будут идентифицированы как «насильственные экстремисты».

Джасинда Ардерн заявила, что такой центр по борьбе с онлайн-экстремизмом нацелен на решение проблем, вызвавших массовое убийство в мечетях городка Крайстчерч.

При этом премьер-министр Новой Зеландии напомнила, что свои действия террорист транслировал через соцсеть.

«У нас будет специальная команда, ориентированная на выявление и разрушение насильственного экстремистского контента в нашем цифровом и интернет-пространстве», — сказала она.

«Это будет работать так же, как поиск по материалам о сексуальной эксплуатации детей, имея дело с хостами онлайн-контента для поиска и удаления вредного контента», — добавила Ардерн.