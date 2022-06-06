Белгород, 6 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В список национальных туристических маршрутов включили экскурсионный тур «Заповедное Белогорье», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе правительства региона.

Cultreg.ru Город-крепость «Яблоново»

Обширная экскурсия включает в себя посещение основных белгородских достопримечательностей. Туристы отправятся в просветительский центр «Город-крепость «Яблонов» в Корочанском районе, Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь в Чернянском районе, музей первой конной армии под Новым Осколом, посетят уникальное круглое здание в Грайвороне и музей «Новая Слобода» в Краснояружском районе, ракитянскую усадьбу Юсуповых и музей-заповедник «Прохоровское поле». Маршрут представили на заседании экспертного совета при Ростуризме. В тур включено питание, трансфер, входные билеты во все музеи и проживание в отеле.

Информацию о «Заповедном Белогорье» разместят на сайте Федерального агентства по туризму.