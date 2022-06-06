Лейпциг, Германия, , 17:32 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку прокомментировал интерес к себе со стороны ведущих европейских клубов.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Не секрет, то есть клубы, которые заинтересованы во мне. Да, это лестно. Но ятажк лестно, что такой клуб, как «РБ Лейпциг», делает все, чтобы удержать меня. Мне придется хорошо подумать и принять правильное решение», — цитирует Нкунку издание The Mirror.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Кристофер Нкунку принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами.

Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.