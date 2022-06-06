Дмитрий Буянов, 6 июня 2022, 23:54 — REGNUM 1960-е годы остались в истории как разгар холодной войны, эпоха неудавшихся рабочих и студенческих протестов в развитом мире, хиппи и шестидесятников. Но в этот же период случилась настоящая революция на рынке труда: доля женщин в рабочей силе во многих странах впервые достигла 50%.

Николай Андронов. Плотогоны. 1960-196
Николай Андронов. Плотогоны. 1960-196

На самом деле, СССР в этом вопросе опережал остальной мир: к 1955 году мужчин среди рабочих и служащих уже было не более 55% (в статистику не попали колхозницы). В западных странах, для сравнения, в 1960 году доля женщин составляла лишь треть. Им потребовался неолиберальный поворот, со сломом профсоюзов, отъездом промышленности в развивающиеся страны, развитием финансов и прочей «бредовой работы» (по Грэберу), чтобы соотношение полов приблизилось к равному. Интересно, что уже тогда в России наметилась сохраняющаяся по сей день тенденция: женщины составляли большинство специалистов высшей и особенно средней квалификации, да и вообще отличались образованностью.

Читавшие Маркса наверняка удивятся: разве женщины и дети не стали дешёвым двигателем капиталистической индустриализации ещё в XIX веке? На какой-то момент да, но этому быстро положили конец социалисты. Активистами зарождающегося в те времена рабочего движения становились преимущественно квалифицированные работники, обесцениваемые новыми станками (уже не требовавшими особых навыков). Появление на фабриках «дешёвых» женщин и детей окончательно подрывало положение мужчин, образованных и нет, так что этому сопротивлялись в первую очередь. Распространено мнение, что в начале ХХ века под влиянием социал-демократов западные правительства заключили с рабочими неформальный «контракт»: работникам платят достаточно, чтобы содержать всю семью, в обмен на социальный мир. В общем, забота о благополучии «слабого пола» была в этом процессе не на первом месте. Наоборот, параллельно развивалось феминистическое движение, требовавшее равных прав (в том числе трудовых) и независимости, а потому не всегда соглашавшееся с «консервативными» профсоюзами.

Александр Дейнека. У моря. 1956-57
Александр Дейнека. У моря. 1956-57

Здесь следует заострить внимание на подспудной проблеме: труд женщины издавна оценивался меньше. Большая его часть к тому же была двусмысленной. Работа по дому, по уходу за детьми и больными/старыми родственниками, по крестьянскому хозяйству — в одни моменты она полностью исчезала из виду, а в другие выступала как препятствие к «полноценной» (то есть нормально оплачиваемой) наёмной деятельности. Муж выкладывается на работе, а жена смотрит за домашним очагом. Сами эти выражения-клише не случайны: забота кажется чем-то простым, не требующим усилий, связанным с некой наивностью или даже глупостью. Ею занимаются слабые, а не сильные (во всех смыслах). Интересные цифры приводит консалтинговая компания McKinsey & Company для корпоративного сектора в США: работники, начальником у которых является женщина, в 1,5 раза чаще отмечают, что им оказывается моральная поддержка, на 5% чаще заявляют об удобстве графика, возможности подстроить нагрузки и т.д. В то же время у самих женщин чаще встречается хронический стресс, истощение и выгорание.

Лоуренс Альма-Тадема. Женщины Амфисы. 1887
Лоуренс Альма-Тадема. Женщины Амфисы. 1887

Характерно, что аналогично обстояло дело и у прогрессивной творческой интеллигенции. Например, антрополог Светлана Бойм («Общие места») показывает, как презрение к «быту» в интеллектуальных кругах России и Запада перетекало в уничижение женщин. «Поэтесса» считалась пародией на «поэта»; это слово даже использовалось как ругательство. И наоборот, пошлость соотносилась с «женским вкусом». Бойм считает, что такова была реакция на быстрый рост количества читающих женщин, писательниц и хозяек литературных салонов. В последующем рассмотрении советского быта антрополог указывает, что в домах-коммунах (отошедших интеллектуальной элите) сохранялось традиционное разделение труда (муж работает, жена ухаживает за домом и детьми), вопреки идее «освобождения от кухонного рабства». Борьба за общие места в коммуналке (всю ту же кухню) также почти всегда становилась заботой женщины.

На первый взгляд, сегодня в большей части мира мужчины больше не доминируют на рынке труда. По данными сборника «Труд и занятость в России 2021» Росстата, 49% занятых — женщины. Причём среди руководителей их 46% (в США McKinsey сообщает лишь о 23% высшего руководства и 30% вице-президентов), среди специалистов высшего уровня квалификации — 62% (!), среднего уровня — 50%, а квалифицированных работников сельского хозяйства — 47,5%. По большом счёту, мужчины явно доминируют лишь в промышленности, безопасности и некоторых подвидах неквалифицированного труда. Однако, обратившись к средним зарплатам, мы видим чудовищный дисбаланс. Мужчины/женщины: руководители — 100/68 тысяч рублей, специалисты высшего уровня — 62/43, среднего уровня — 62/37 и т.д. Максимальное неравенство, неожиданно, в категории «средние специалисты в области правовой, социальной работы, культуры спорта и родственных занятий» — 137/32! Даже специалисты в образовании дают 44/37 (хотя женщин там 83%). Единственным исключением являются квалифицированные работники сельского хозяйства, где соотношение не в пользу мужчин: 28,6/30.

Другая, но связанная с этой, проблема — уровень участия в рабочей силе (занятые + официально безработные / общая численность группы). Росстат сообщает о 70% для мужчин и лишь 55% для женщин. Показательно, что особый дисбаланс приходится на группу 25-34 лет. Международная организация труда (МОТ) сообщает, что в большей части Европы и США соотношение не многим лучше; но, например, в Китае занятые 62% женщин и 74% мужчин. В России для не вошедших в рабочую силу женщин характерен более высокий уровень образования, чем у мужчин. Особенно выделяются специалисты среднего звена — 23,2% женщин и 12,7% мужчин, а также квалифицированные рабочие и служащие — 18,8% на 12,8%. Всего желают получить работу 2 млн мужчин и 2,6 млн женщин. Среди причин, по которым этого не получается, выделяется «домашнее хозяйство» — у 1,7 млн женщин и 0,1 млн мужчин. По другим расчётам Росстата, домашние обязанности так или иначе не дают найти работу 2,5 млн женщин!

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек. 1949
Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек. 1949

По опросам МОТ, 70% женщин в России предпочли бы оплачиваемую работу домашним обязанностям (90% в Италии и Испании, 84% в Германии, 76% в США и 72% в Китае). Подчёркивается, что на выбор не влияет наличие детей (а в бедных странах даже подталкивает к работе). В качестве препятствий чаще всего упоминается недоступность стороннего ухода за детьми и транспорта. МОТ сообщает, что в целом по миру у 60% женщин-работниц фактически нет права на уход в декрет и ещё у 6% он не оплачивается. Аналогичные проблемы наблюдаются с другими социальными льготами, платежами и гарантиями. Отчасти это объясняется большей занятостью женщин в неформальной экономике. Впрочем, социолог Наталья Тихонова (Социологический журнал, том 27, часть 2) утверждает, что в 2020 году лишь у 45,4% российских работников соблюдались базовые трудовые права; и хуже всего дело обстояло с оплатой отпусков, больничных и декретов. И мы далеко не худшая страна по этим показателям.

Наконец, нельзя не упомянуть, что женщины исторически берут на себя самые не престижные, низкооплачиваемые, но жизненно необходимые должности. В России 95% работников по уходу, 95% прислуги и уборщиков, 83% продавцов, 83% работников образования и т.д. — женщины. По данным Oxfam, женщины составляют 2/3 работников, занимающихся оплачиваемым уходом в широком смысле этого слова. В частности, среди домашней прислуги их 80%. Женщины же тащат на себе остающиеся в бедных странах крестьянские (да и вообще натуральные) хозяйства. МОТ добавляет, что женский труд чаще эксплуатируют внутри семьи: 16% занятых женщин в мире устроены на семейные предприятия как самозанятые работники, с зарплатами сильно ниже среднего.

Социолог Арли Хокшилд, изучавшая семьи из разных классов, в которых работают оба родителя, утверждает, что проблемы женщин не решить одними законами (хотя и это очень важно). Например, мужчины, начавшие всерьёз разделять с жёнами обязанности по дому, по уходу за детьми и т.д., встречаются на работе с таким же недоверием, как и имеющие ребёнка женщины. Значит, здесь требуются комплексные меры: и обеспечение реального выполнения законов, и материальная помощь, и льготы, и пропаганда, и в целом отрезвление капитала (по определению пытающегося сэкономить на людях). Женщины давно вошли на рынок труда, несмотря на дискриминацию; им есть, что ещё предложить — и в плане большего участия, и в плане большей квалификации. К сожалению, без активной регуляции извне капитализм легко застревает в, как сказали бы экономисты, не оптимальном равновесии; он не способен сделать необходимый шаг, чтобы использовать ресурсы по максимуму. Но к погоне за быстрой выгодой примешиваются стереотипы человеческого мышления: недооценка «женской» работы, реальных женских усилий, женского потенциала. Капитализм всё-таки вытолкнул вторую половину человечества на рынок труда; но ей ещё только предстоит обеспечить адекватные условия жизни и труда.

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