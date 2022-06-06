София, 6 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. С 1 июля в Болгарии резко вырастут цены на сигареты и другую табачную продукцию, а также ряд никотиносодержащих препаратов. Об этом 6 июня сообщает БТВ.

Цена на сигареты

Согласно официальной информации, нововведение объясняется необходимостью очередного государственного регулирования цен на соответствующие товары.

«Из-за колебаний стоимости табака на мировых рынках Болгария должна повысить «табачные» акцизы, – говорится в заявлении болгарского министерства экономики. – Это автоматически приведет к подорожанию сигарет, сигар и курительных смесей».

Напомним, ранее правительство Болгарии несколько раз отказывалось выполнять требования местных производителей табака и гарантировать им дополнительные экономические преференции.