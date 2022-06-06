Тамбов, , 17:26 — REGNUM Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам весны 2022 года. Согласно проведенным расчётам, Тамбовская область является самым экологически чистым регионом России, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Стали известны лидеры весеннего экологического рейтинга. Его возглавила Тамбовская область, на втором и третьем местах расположились Белгородская область и Республика Алтай.

«Национальный экологический рейтинг регионов» публикуется по итогам каждого сезона. При его составлении учитываются состояние воздуха, воды, интенсивность вредных выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти. Организаторы рейтинга отмечают, что в первой двадцатке лидеров чаще всего оказываются сельскохозяйственные регионы России — такие, как Тамбовская и Белгородская области, регионы Алтая.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подчеркивает, что в регионе уделяется особое внимание сохранению экологического благополучия.

«Охрана природы — один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики. На Тамбовщине идёт системная работа по очистке рек и озёр, ремонтируются и строятся гидротехнические сооружения, охраняются леса, очищаются от мусора территории парков, берегов водоемов, леса, села и города. Кроме того, реализуются природоохранные проекты, на предприятиях внедряется соответствующее оборудование, модернизируются системы очистки, на дорогах появляется все больше транспорта на газомоторном топливе», — отмечает Максим Егоров.