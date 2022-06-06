Тамбовщина — лидер России в национальном экологическом рейтинге
Тамбов, 6 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам весны 2022 года. Согласно проведенным расчётам, Тамбовская область является самым экологически чистым регионом России, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.
Стали известны лидеры весеннего экологического рейтинга. Его возглавила Тамбовская область, на втором и третьем местах расположились Белгородская область и Республика Алтай.
«Национальный экологический рейтинг регионов» публикуется по итогам каждого сезона. При его составлении учитываются состояние воздуха, воды, интенсивность вредных выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти. Организаторы рейтинга отмечают, что в первой двадцатке лидеров чаще всего оказываются сельскохозяйственные регионы России — такие, как Тамбовская и Белгородская области, регионы Алтая.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подчеркивает, что в регионе уделяется особое внимание сохранению экологического благополучия.