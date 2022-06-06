Тамбов, 6 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам весны 2022 года. Согласно проведенным расчётам, Тамбовская область является самым экологически чистым регионом России, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

Стали известны лидеры весеннего экологического рейтинга. Его возглавила Тамбовская область, на втором и третьем местах расположились Белгородская область и Республика Алтай.

«Национальный экологический рейтинг регионов» публикуется по итогам каждого сезона. При его составлении учитываются состояние воздуха, воды, интенсивность вредных выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти. Организаторы рейтинга отмечают, что в первой двадцатке лидеров чаще всего оказываются сельскохозяйственные регионы России — такие, как Тамбовская и Белгородская области, регионы Алтая.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подчеркивает, что в регионе уделяется особое внимание сохранению экологического благополучия.

«Охрана природы — один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики. На Тамбовщине идёт системная работа по очистке рек и озёр, ремонтируются и строятся гидротехнические сооружения, охраняются леса, очищаются от мусора территории парков, берегов водоемов, леса, села и города. Кроме того, реализуются природоохранные проекты, на предприятиях внедряется соответствующее оборудование, модернизируются системы очистки, на дорогах появляется все больше транспорта на газомоторном топливе», — отмечает Максим Егоров.