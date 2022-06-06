Майкоп, , 17:25 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов порадовал выпускников Адыгеи, которые намерены стать врачами. Для абитуриентов из республики увеличено число целевых мест в медицинских вузах, сообщил руководитель региона в своем телеграм-канале.

«Хорошая новость для тех, кто собирается стать медицинским работником. Республике Адыгея увеличили число целевых мест в медвузах страны. <…> В этом году республике выделено 164 целевых места на обучение в медицинских вузах и 83 — в ординатуре», — написал Кумпилов.

По его словам, большинство мест в квоте для Адыгеи — в вузах Москвы, Ростова-на-Дону, Майкопа и Симферополя. Подача заявлений от потенциальных студентов уже начата. При предоставлении целевых мест будут соблюдены принципы прозрачности и объективности, пообещал Кумпилов.