6 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Если в Сербию не смог прилететь с визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров, на что тогда сербам визит канцлера Германии Олафа Шольца. Ведь его страна выступает одним из главных спонсоров так называемого независимого Косово, нарушая таким образом территориальную целостность Сербии.

Татьяна Стоянович, , 18:39 — REGNUM Скандальное решение запретить пролет правительственному самолету РФ с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на борту руководство Болгарии, Северной Македонии и Черногории принимало не вполне самостоятельно. Такое предположение высказал ИА REGNUM сербский политик, лидер оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что на 6 и 7 июня был запланирован очередной визит главы российской дипломатии в Белград. Президент Сербии Александр Вучич 2 июня заявил, что ситуация вокруг визита изрядно «усложнилась», так как нет ясности по поводу того, предоставят ли страны ЕС и НАТО, окружающие Сербию, воздушный коридор для перелета российского самолета. Три соседние страны — Болгария, Северная Македония и Черногория 5 июня заявили о том, что не разрешают российскому правительственному самолету перелет над своей территорией, из-за чего визит был отменен.

«Три балканские страны уже давно под оккупацией. Я верю, что у них никто ничего и не спрашивал», — сказал Джорджевич.

Александр Вучич Официальное интернет-представительство президента России

Тем не менее из-за этого решения министр иностранных дел России не смог прибыть с чрезвычайно важным визитом в Сербию, добавил политик.

С другой стороны, президент Сербии в ходе подготовки визита играл двойную игру, считает Джорджевич.

«Вучич с самого начала говорил, что для российского министра будет проблемой приехать в Сербию — как будто он знал, что произойдет. При этом Вучич уверял, что он лично работает над тем, чтобы визит состоялся несмотря ни на что. Вучич пытается прислуживать Западу, и поэтому через подконтрольные ему СМИ он неоднократно распускал слухи о том, что визит Лаврова якобы не оговаривался заранее, и что это российская сторона в одностороннем порядке объявила, что Лавров приезжает в Сербию, создав тем самым огромные проблемы Белграду перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Параллельно с этим он пытается убедить сербскую общественность в том, что, несмотря на давление, он создает условия для того, чтобы визит состоялся», — рассказал Джорджевич.

Олаф Шольц OSCE Parliamentary Assembly

Политик напомнил, что глава российской дипломатии накануне предполагаемого визита анонсировал интересные темы для обсуждения с его сербскими коллегами, которые требовали бы четких ответов.

«Лавров сказал, что ему интересно услышать позицию Сербии и по поводу Косово и Метохии, и по поводу Республики Сербской. Это неудобно для Вучича. Признал ли президент Сербии Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя в Боснии и Герцеговине, что не сделали ни сама Республика Сербская, ни Россия, ни Китай? Что касается Косово и Метохии, Вучич никогда не упоминает резолюцию 1244 СБ ООН, которая гарантирует суверенитет Сербии над Косово, и на которую постоянно ссылается Москва. Отношение к событиям на Украине также чрезвычайно важная тема — выступает ли Белград на стороне врагов России или на стороне свободного мира, который сегодня только Россия и защищает», — обозначил Джорджевич некоторые из возможных тем для переговоров.

По словам политика, интересно посмотреть, какие страны закрыли небо для российского правительственного самолета. Одна из них — Черногория, в которой в настоящее время у власти находится правительство премьера Дритана Абазовича, напомнил Джорджевич.

«К созданию этого правительства приложили руку президент Черногории Мило Джуканович и его сербский коллега Александр Вучич. В состав правительства вошла Социалистическая народная партия Черногории, подконтрольная сербскому президенту. Так как влияние Белграда в Черногории достаточно сильно, весьма удивляет то, что Черногория запретила перелет для сербского гостя», — заявил Джорджевич.

Мило Джуканович Официальный сайт президента Черногории

Вторая страна — это Северная Македония, которая состоит в инициативе Open Balkan, продолжил политик.

«Одна из главных целей этого проекта — облегчить коммуникацию между людьми, упростить условия для путешествий между разными странами. Я постоянно говорю, что на самом деле это проект фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) и бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, ведущий к созданию «Великой Албании». Теперь проявилась настоящая суть проекта — оказалось, что Сербия зависит от Македонии и Черногории, которые сегодня определяют, кто приедет к нам в гости, а завтра будут закрывать нам пути для получения нефти, газа или других товаров», — сказал лидер движения «Освобождение».

Касаясь роли Болгарии в истории вокруг визита Сергея Лаврова в Белград, Джорджевич напомнил, что эта страна неоднократно в истории враждовала с Сербией и также неоднократно отворачивалась от России, несмотря на то, что Россия освободила её от турецкого ига.

«Всегда, когда нужно что-то сделать против Сербии, наши враги могут рассчитывать на участие Болгарии», — заявил политик.

Джорджевич отметил, что решение трех балканских стран запретить Лаврову перелет над их территорией на пути в Сербию диссонирует с постоянными заявлениями Александра Вучича о том, что его страна пользуется авторитетом во внешней политике, и что ее никогда в истории не уважали так, как сейчас, когда у власти находится его Сербская прогрессивна партия.