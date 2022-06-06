Тель-Авив, Израиль, , 17:21 — REGNUM Газовый спор с Ливаном будет решен дипломатическим путем при участии США, заявил 6 июня министр обороны Израиля Бенни Ганц, выступая перед своей парламентской фракцией.

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По утверждению агентства Reuters, Ганц сообщил, что считает спор с Ливаном о морских месторождениях природного газа гражданским вопросом.

«Все, что связано со спором, будет решаться в рамках переговоров между нами и Ливаном при посредничестве Соединенных Штатов», — заявил министр обороны Бенни Ганц.

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