Село Кизильское, Челябинская область, , 17:19 — REGNUM В Кизильском районе Челябинской области директора одной коммунальной организации заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным полиции, 633-летний гражданин присвоил деньги, которые должен был передать поставщику энергоресурсов. Размер ущерба составил почти 600 тыс. рублей. При этом данные средства ранее внесли граждане в качестве платы за коммунальную услугу.

В отношении гражданина завели уголовное дело по факту мошенничества. Пока он находится под обязательством о явке. Ему грозит шесть лет колонии.