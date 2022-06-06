Село Кизильское, Челябинская область, 6 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Кизильском районе Челябинской области директора одной коммунальной организации заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным полиции, 633-летний гражданин присвоил деньги, которые должен был передать поставщику энергоресурсов. Размер ущерба составил почти 600 тыс. рублей. При этом данные средства ранее внесли граждане в качестве платы за коммунальную услугу.

В отношении гражданина завели уголовное дело по факту мошенничества. Пока он находится под обязательством о явке. Ему грозит шесть лет колонии.