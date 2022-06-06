Ливерпуль, Великобритания, 6 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», 36-летний английский опорный полузащитник Джеймс Милнер готов пойти на понижение зарплаты, чтобы подписать с клубом однолетнее соглашение.

Postproduktie.nl Джеймс Милнер

Текущее соглашение Милнера с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В грядущее летнее трансферное окно 36-летний футболист может покинуть английский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Джеймс Милнер принял участие в 39-ти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

За «Ливерпуль» Милнер выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.