Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Участок Колтушского шоссе — одной из двух основных транспортных артерий, соединяющих города и посёлки Всеволожского района Ленинградской области с Санкт-Петербургом — отремонтируют от путепровода на проспекте Косыгина в Петербурге до Кольцевой автомобильной дороги (КАД), сообщили 6 июня в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Колтушское шоссе в Ленобласти

Изначально ремонт этого участка, перегруженного автотранспортом, планировался на 2023 год, однако после минувшей зимы и большого числа обращений водителей работы перенесли на текущий год. Заметим, они будут выполняться по заказу «Ленавтодора», государственный контракт уже заключен.

«Учитывая высокую интенсивность движения, тут будет использован усиленный асфальт: такая смесь разрабатывается по методу объемного проектирования и подбирается под характеристики нагрузок и климата каждой конкретной магистрали», — пояснили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сейчас ведется реконструкция следующего участка Колтушского шоссе от КАД до поворота на Суоранду: к концу лета 2024 года тут будет четыре полосы вместо двух, освещение и тротуары. В этом году начнется следующий этап реконструкции от Суоранды до перекрестка на деревню Воейково, ранее область получила на эти цели инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 2,5 млрд рублей.