Белгород, , 17:18 — REGNUM Гражданина Азербайджана с крупной партией синтетического наркотика задержали оперативники в Борисовском районе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 6 июня официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иностранец входил в состав преступной группы: как наркокурьер он обустраивал тайники, доставлял запрещённые вещества в другие регионы России. Оперативники остановили автомобиль злоумышленника, в салоне изъято восемь пакетов с наркотиков общим весом два килограмма.

Белгородский областной суд отправил мужчину на девять лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.