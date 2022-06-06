Белгород, 6 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Гражданина Азербайджана с крупной партией синтетического наркотика задержали оперативники в Борисовском районе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 6 июня официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иностранец входил в состав преступной группы: как наркокурьер он обустраивал тайники, доставлял запрещённые вещества в другие регионы России. Оперативники остановили автомобиль злоумышленника, в салоне изъято восемь пакетов с наркотиков общим весом два килограмма.

Белгородский областной суд отправил мужчину на девять лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.