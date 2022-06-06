Ижевск, 6 июня 2022, 17:16 — REGNUM В Ижевске на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров рядом с трамвайными путями произошло разрушение проезжей части. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.
Участок огорожен. На месте движение регулируют сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, в огромный провал попал легковой автомобиль.
В настоящее время закрыта для проезда полоса улицы Ленина от Пушкинской в сторону Удмуртской, а также улица Коммунаров от Пастухова до Ленина.
Устанавливаются причины произошедшего.
ИА REGNUM напоминает, неделей ранее провал под туристическим автобусов из Татарии образовался в центре Нижнего Новгорода на перекрестке улиц Октябрьская и Алексеевская. Яма была устранена в течение дня.