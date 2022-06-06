Ижевск, , 17:16 — REGNUM В Ижевске на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров рядом с трамвайными путями произошло разрушение проезжей части. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.

Ижевск (сс) Alexander Ermolaev

Участок огорожен. На месте движение регулируют сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, в огромный провал попал легковой автомобиль.

В настоящее время закрыта для проезда полоса улицы Ленина от Пушкинской в сторону Удмуртской, а также улица Коммунаров от Пастухова до Ленина.

Устанавливаются причины произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, неделей ранее провал под туристическим автобусов из Татарии образовался в центре Нижнего Новгорода на перекрестке улиц Октябрьская и Алексеевская. Яма была устранена в течение дня.