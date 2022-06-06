Нягань, Югра, 6 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Няганской окружной больнице (ХМАО) 6 июня впервые за два года нет ни одного пациента с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

Александр Погожев ИА REGNUM «Зеленая зона» безопасности в ковидном госпитале

По словам главного врача больницы, 2 июня из 57 проведённых ПЦР-тестов не обнаружено ни одного положительного. Койки ковидного госпиталя, размещённого в больнице, пусты. В Нягани проживает около 59 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки на 6 июня госпитализировали четверых больных с COVID-19, выявлен 21 случай заражения коронавирусом.