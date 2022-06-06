Париж, , 17:15 — REGNUM 34-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария, выступавший последние семь лет за «Манчестер Юнайтед», рассчитывает бесплатно перейти в каталонскую «Барселону» в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 6 июня сообщило издание Goal.

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, Ди Мария также ведет переговоры с туринским «Ювентусом». Также полузащитник готов заключить контракт лишь на один год, чтобы после завершения следующего сезона вернуться в Аргентину.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 26-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.