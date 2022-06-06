Калуга, 6 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обновила Национальный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации. Цель — провести общественный мониторинг и дать сравнительную оценку регионов в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды. Об этом 6 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

По итогам весны 2022 года Калужская область поднялась на две позиции и заняла восьмое место в экологическом рейтинге. В десятку лидеров также вошли Москва, Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, Чукотский автономный округ, Алтайский край, Чувашская Республика и Республика Алтай. В числе наиболее важных весенних калужских экологических событий — мероприятия по восстановлению лесов, создание «Садов памяти» в честь героев Великой Отечественной войны, масштабные субботники с применением технологии раздельного сбора отходов, расширение перечня «краснокнижных видов» региона, включение в природно-заповедный фонд области водопада «Каменный мост» в Бабынинском районе. В первом квартале 2022 года были введены в строй станции водоочистки в Сухиничи, Ермолино и Бабынино, также был закрыт полигон для захоронения отходов в Сосенском.

«Благодаря объединению усилий власти, бизнеса, общественных организаций, волонтеров и неравнодушных жителей наша область остаётся в десятке экологически благополучных регионов уже два года. Спасибо калужанам за внимательное отношение к окружающей среде!», — отметил Владимир Жипа.