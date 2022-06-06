Французские СМИ: Украине поставлено 18 единиц 155-мм гаубиц CAESAR
Париж, 6 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования уже используют полученные от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, сообщает 6 июня телеканал France2.
Warfor.me
Гаубица CAESAR в действии
Телеканал опубликовал видеосюжет, в котором продемонстрировано орудие этого типа с расчётом из украинских боевиков.
По утверждению телеканала, украинским нацистам Париж передал не менее 18 таких орудий и боеприпасы к ним.
САУ CAESAR относятся к «лёгкому» типу самоходных гаубиц. Тяжёлое артиллерийское орудие и его расчёт не защищены броней, артустановка и механизмы заряжания смонтированы на шасси автомобильного типа.