Париж, 6 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования уже используют полученные от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, сообщает 6 июня телеканал France2.

Warfor.me Гаубица CAESAR в действии

Телеканал опубликовал видеосюжет, в котором продемонстрировано орудие этого типа с расчётом из украинских боевиков.

По утверждению телеканала, украинским нацистам Париж передал не менее 18 таких орудий и боеприпасы к ним.

САУ CAESAR относятся к «лёгкому» типу самоходных гаубиц. Тяжёлое артиллерийское орудие и его расчёт не защищены броней, артустановка и механизмы заряжания смонтированы на шасси автомобильного типа.