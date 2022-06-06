Москва, , 17:10 — REGNUM Семь украинских диверсантов уничтожены в ходе спецоперации в Харьковской области Украины, сообщили 6 июня в пресс-службе Росгвардии.

Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов. Советский плакат

В ведомстве уточнили, что спецназовцы Росгвардии организовали в Харьковской области засаду в лесу. Спустя некоторое время бойцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу ВСУ из семи человек.

«Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов, — сообщили в Рогсвардии. — Один из участников ДРГ противника был взят в плен».

Выяснилось, что группа принадлежит украинскому нацбатальону «Кракен». Эта информация получена в результате изучения документов и средств сотовой связи диверсионной группы. Подтвердил это предположение и взятый в плен.

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