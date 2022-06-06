Ливерпуль, Великобритания, , 17:04 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заинтересован в подписании 22-летнего центрфорварда «Бенфики» из Лиссабона и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса. Об этом 6 июня сообщило издание The Times.

«Бенфика» Alface

По информации источника, «мерсисайдцы» не планируют переплачивать за Нуньеса. Также сообщается, что уругвайский нападающий отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как «красные дьяволы» в следующем сезоне не будут выступать в Лиге чемпионов УЕФА.

В прошедшем сезоне португальской Примейры лиги 2021/22 Дарвин Нуньес принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.

Дарвин Нуньес выступает за «Бенфику» с 4 сентября 2020 года после перехода из испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.