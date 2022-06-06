Аргаяш, Челябинская область, 6 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудница одной финансовой организации оформила кредиты от имени клиентов без их ведома. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, в отдел полиции по Аргаяшскому району обратились несколько местных жителей. Граждане пояснили, что брали кредиты и вовремя их выплатили. Но им продолжали поступать уведомления о том, что они якобы являются должниками.

Сотрудники уголовного розыска задержали жительницу села Аргаяш, которая работала в сфере кредитования населения. Силовики установили её причастность к 11 преступным эпизодам на общую сумму порядка миллиона рублей. Оказалось, что эта дама, имея доступ к данным клиентов, погасивших кредитные обязательства, брала от их имени новые займы и привязывала счета к своему номеру телефона. Полученные таким образом деньги она потратила на личные нужды. Теперь ей предстоит отвечать за кражу.