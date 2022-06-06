Владикавказ, , 17:01 — REGNUM В Северной Осетии завершено расследование преступления, совершенного 18 лет назад. На скамье подсудимых в скором времени окажется 44-летний уроженец ингушского города Назрань, которого обвиняют в руководстве вооруженной бандой, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Боевик Mada Media

Являясь одним из руководителей преступной группы из восьми человек, обвиняемый в мае 2006 года организовал попытку теракта на федеральной автодороге «Кавказ». Бандиты заложили бомбу, собираясь подорвать инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД. Однако СВУ не сработало.

В сентябре того же года подозреваемый организовал убийство одного из членов банды, который решил добровольно сдаться правоохранительным органам. Его труп бандиты закопали и скрылись с места преступления.

Сам организатор прятался долгое время от следствия, пока в январе 2022 года его не задержали на территории Республики Ингушетия. Ранее к большим срокам лишения свободы были осуждены восемь подельников обвиняемого.