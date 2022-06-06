Москва, , 16:58 — REGNUM Законопроект, отменяющий паспорта болельщиков (Fan ID), внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Паспорт болельщика Fan-id.ru

Авторы обратили внимание на то, что действующий пункт отказа от предоставления персонифицированной карты (фактически запрета на посещение массовых мероприятий) на основании «сведений о намерении совершить соответствующие противоправные деяния» предусматривает широкое толкование для вынесения решения об отказе без указания конкретного правонарушения, которое, по данным оператора информационной системы, планирует совершить болельщик или зритель.

Также парламентариям представляется нецелесообразной и сама необходимость столь радикального законопроекта, «поскольку за прошедшие семь лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах во время спортивного мероприятия, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных лиц с целью назначения им судом последующего административного наказания».

Ещё один «минус» закона о паспортах болельщика — большой размер расходов на его реализацию, на эти цели предусмотрено 773,6 млн рублей из федерального бюджета.

В этой связи предлагается отменить все нормы о паспорте болельщика.

С 1 июня 2022 года в России вступил в силу закон, согласно которому попасть на крупные спортивные мероприятия можно будет только по паспорту болельщика (Fan ID).

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