Волгоград, 6 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали направили 16 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в федеральном оперативном штабе. Летальных исходов не зарегистрировано.

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С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявлен у 222 280 жителей. Выздоровели 213 547 человек. В летальной статистике — 6 882 записи.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 852 пациента.