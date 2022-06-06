Тюменский район, Тюменская область, 6 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Тюменской области при пожаре погибли три человека, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Винсент Ван Гог. Череп с горящей сигаретой. 1885

Трагедия произошла ранним утром 5 июня 2022 года в деревне Чаплык Тюменского района. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двух женщин 1933 и 1970 годов рождения, а также мужчины 1961 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Все они проживали в доме, где случился пожар.

Одной из версий начала возгорания является непотушенная сигарета. Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза для установления точной причины гибели людей, опрашиваются очевидцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Притобольном районе Курганской области 2 июня 2022 года при пожаре погибли женщина и двое малолетних детей. Предварительная причина пожара — неисправная электропроводка.