Вашингтон, 6 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден воспользовался законом об оборонном производстве в целях стимулирования рынка солнечных панелей в США и на два года освободил от тарифов на солнечные панели несколько стран Юго-Восточной Азии, сообщает 6 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Речь идет о Камбодже, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, которые станут для Соединённых Штатов своеобразным «мостом», пока США сами не нарастят темпы производства.

Данная инициатива направлена на развитие зеленой энергии, уточнили в Белом доме.

Ранее 4 февраля Джо Байден еще на четыре года продлил действие тарифов на импортное оборудование для солнечных батарей, введенных при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе.