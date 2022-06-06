Чикаго, США, , 16:57 — REGNUM Негативно оценили состояние американской экономики 83% жителей США в ходе соцопроса NORC, проведённого Чикагским университетом, пишет 6 июня The Wall Street Journal.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

Итак, подавляющее большинство опрошенных считает, что экономика США находится в плачевном состоянии. При этом 35% выразили недовольство своей собственной финансовой ситуацией.

Лишь 27% жителей США надеются на улучшение своего уровня жизни, тогда как 46% опрошенных настолько скептичны, что в подобную перспективу не верят.

По данным NORC, такой уровень недовольства не фиксировался в стране с 1972 года. Стоит также отметить, что 38% заявили, что их финансовое состояние пошло на спад в последние годы.

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