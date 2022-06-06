Москва, 6 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» планирует расстаться с 21-летним атакующим полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым. «Красно-белые» предпримут попытку продать футболиста в ближайшее летнее трансферное окно.

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В прошедшем сезоне Остон Урунов, выступая за «Уфу» на правах аренды, принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Урунов выступает за «Спартак» с 5 августа 2020 года после перехода из «Уфы» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.