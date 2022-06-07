7 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Марина Захарова, Анастасия Чекменёва, , 10:05 — REGNUM Лето — отличное время, чтобы поехать на север. Провести отпуск в Мурманской области — незабываемо. Мурманск, основанный в 1916 году, на сегодняшний день — крупнейший город мира, расположенный за пределами полярного круга. Архитектура города незатейлива. Мурманск представляет собой ассамблею пяти- и девятиэтажных каменных и бетонных сооружений.

Мурманск, вид с колеса обозрения Марина Захарова © ИА REGNUM

Планируя отпуск в Мурманске, необходимо учитывать такие факторы, как умеренно холодный климат и отсутствие возможности пляжного отдыха. При этом и в черте города, и по области много водоёмов, а также хвойной и лиственной растительности. Море, помимо оздоровительных благ, даёт жителям города и туристам вполне ощутимые и практически применимые преимущества.

Корабли в Кольском заливе Марина Захарова © ИА REGNUM

Легендарный ледокол «Ленин» Марина Захарова © ИА REGNUM

Город вылавливает и перерабатывает большое количество морских и пресноводных видов рыб. В их числе — сельдь, палтус, треска, семга, ерш, окунь, камбала и другие. Мурманск и его окрестности широко славятся рыбной кулинарией, однако цены не радуют.

Рыба в магазине Мурманска Марина Захарова © ИА REGNUM

Кухня Русского Севера, где повсеместно используются дары дикой природы, заслуженно и по праву считается настоящим достоянием русской кухни как направления мировой кулинарии. Большое количество грибов и ягод, произрастающих в мурманских лесах, также находит удачное применение в местных кулинарных решениях.

В Мурманской области много ягод Марина Захарова © ИА REGNUM

Мурманский морской торговый порт — одно из крупнейших торгово-транспортных предприятий. Сквозь эти ворота Россия на протяжении многих лет осуществляла товарный оборот со странами Евросоюза. В действительности Мурманский морской торговый порт явился градообразующим предприятием, то есть город был основан в качестве дополнения к инфраструктурному объекту — торговому порту Мурманска.

Мурманский порт Марина Захарова © ИА REGNUM

Железнодорожный вокзал Мурманска Марина Захарова © ИА REGNUM

Железнодорожный вокзал Мурманска Марина Захарова © ИА REGNUM Железнодорожные пути Марина Захарова © ИА REGNUM

В годы Великой Отечественной войны Мурманск стал непреодолимой крепостью для нападавшего врага. Жители внесли неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками, в связи с чем городу было присвоено звание города-героя.

Вечный огонь на мемориале «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» Марина Захарова © ИА REGNUM

В подтверждение памяти о роли, которую сыграл Мурманск во время войны, в городе установлен один из наиболее символичных монументов, посвящённых жертвам Великой Отечественной войны — «Мурманский Алёша». Это место — одна из самых высоких точек Мурманска, откуда открывается красивый вид на город.

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Жители Мурманска называют монумент просто «Алёша» Марина Захарова © ИА REGNUM

Вид на Мурманск Марина Захарова © ИА REGNUM

Вид на Мурманск Марина Захарова © ИА REGNUM Вид на Североморск Марина Захарова © ИА REGNUM

Ещё одним памятником Великой Отечественной войны является мемориальный комплекс «Долина славы». Ранее это место называлось «Долина смерти», где в годы войны велись самые тяжёлые и кровопролитные бои за Советское Заполярье. На территории комплекса установлена военная техника и ряд мемориальных плит с именами советских защитников Кольского полуострова.

Долина Славы Марина Захарова © ИА REGNUM

Долина Славы Марина Захарова © ИА REGNUM

Танк ИС-2 в Долине Славы Марина Захарова © ИА REGNUM В Долине Славы Марина Захарова © ИА REGNUM

Траурная стена в долине Славы Марина Захарова © ИА REGNUM

Среди объектов «Долины славы» также находятся стела, на которой выбиты строки предсмертных записок, памятник «Скорбящая мать» и другие памятные объекты. В этом месте до сих пор ведут раскопки и находят останки воинов и снарядов.

Предсмертные записки советских солдат Марина Захарова © ИА REGNUM Надписи в Долине Славы Марина Захарова © ИА REGNUM

Долина Славы, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM

Одним из главных достопримечательных мест Мурманской области можно назвать Териберку — поселение на берегу Кольского полуострова. Сегодня Териберка — это единственное место, где можно увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан, добравшись туда по автодороге.

Териберка Марина Захарова © ИА REGNUM

По дороге в Териберку Марина Захарова © ИА REGNUM

Марина Захарова © ИА REGNUM

В первую очередь среди туристических возможностей, предоставляемых гостям Териберки, можно назвать рыбалку. Даже самый искушённый и профессионально настроенный рыбак с большой долей вероятности сможет открыть для себя что-то новое в, казалось бы, полностью изученной им области. Природа даёт туристам также и возможность увидеть явления, поражающие разум, например такие, как северное сияние.

Лодейная губа, Териберка Марина Захарова © ИА REGNUM

Мурманская область, побережье Баренцева моря Марина Захарова © ИА REGNUM Красоты Мурманской области, Териберка Марина Захарова © ИА REGNUM

Териберка по праву является одним из лучших мест для путешествий. Озёра, водопады, сумасшедшие виды на бескрайние северные морские просторы — это то, что, без сомнений, навсегда оставит о себе память у туриста, единожды побывавшего здесь. Отдельной строкой в ряду природных достопримечательностей Териберки можно выделить каменистый берег, заполненный овальными валунами, называемыми местными жителями «яйцами динозавров».

Пляж «Яйца динозавров» в Териберке Марина Захарова © ИА REGNUM

Земля просто устлана ягодами Марина Захарова © ИА REGNUM

Батарейский водопад падает прямо в Баренцево море Марина Захарова © ИА REGNUM

В Териберке также есть ряд объектов, представляющих интерес для отдельных групп туристов, ищущих особых впечатлений. К числу таких объектов можно отнести корабельное кладбище, заброшенную школу и другие недействующие, но сохранившиеся физически объекты

«Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке Марина Захарова © ИА REGNUM

«Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке Марина Захарова © ИА REGNUM «Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке Марина Захарова © ИА REGNUM

«Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке Марина Захарова © ИА REGNUM

Заброшенная школа в Териберке Марина Захарова © ИА REGNUM

Старая Териберка Марина Захарова © ИА REGNUM

Один из заброшенных домов в Старой Териберке Марина Захарова © ИА REGNUM

Одним из самых живописных и впечатляющих мест Мурманской области являются Ловозерские тундры — горный массив, расположенный между двумя крупными озёрами — Умбозером и Ловозером. В центре горного массива находится озеро Сейдозеро, куда впадает множество рек и ручьёв, в частности река Эльморайок с чистой и прозрачной ледниковой водой. Вокруг Сейдозера сложено множество легенд. Считается, что это одно из основных «мест силы» на территории России.

Ловозерские тундры Марина Захарова © ИА REGNUM

Ловозерские тундры Марина Захарова © ИА REGNUM

На подъёме в Ловозерские тундры Марина Захарова © ИА REGNUM

Природа в Мурманской области Марина Захарова © ИА REGNUM

Уже летом и местные жители, и путешественники могут собирать бруснику Марина Захарова © ИА REGNUM Черника Марина Захарова © ИА REGNUM

Водопад на реке Титовка Марина Захарова © ИА REGNUM

В Ловозерских тундрах можно увидеть арктическую пустыню, бесконечные горные плато, следы исчезнувшей цивилизации Гипербореи, заснеженные озёра, водопады, а также заросшие мхом болота и панорамные виды на скальные обрывы и ущелья. В Ловозерских тундрах можно отправиться в самостоятельное пешее путешествие или совершить поход с туристической группой. Лучший период для посещения — с июня по сентябрь

Вид на перевал Геологов, Ловозерские тундры Марина Захарова © ИА REGNUM

В Ловозерских тундрах, Кольский полуостров Марина Захарова © ИА REGNUM

Мурманская область, Ловозерские тундры Марина Захарова © ИА REGNUM

Озёра в Мурманской области Марина Захарова © ИА REGNUM

Красоты Мурманской области Марина Захарова © ИА REGNUM Ягель Марина Захарова © ИА REGNUM

Морошка Марина Захарова © ИА REGNUM

Природа Кольского полуострова Марина Захарова © ИА REGNUM

Добраться из Москвы в Мурманск можно на автомобиле, поезде (время в пути составит не менее 35 часов), самолёте (в городе действует международный аэропорт им. Николая II).