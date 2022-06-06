Москва, , 16:51 — REGNUM Главные американские индексы на прошлой неделе (30 мая — 5 июня) показали небольшое снижение на 1%. Как заявил директор по инвестидеям «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов, это произошло на фоне хорошей макростатистики по промышленности и рынку труда в США, что уменьшило риски рецессии и добавило аргументов в пользу продолжения ужесточения политики ФРС. С другой стороны, Евросоюз ввёл шестой санкционный пакет против России, что увеличило вероятность падения глобальной экономики, однако на выходных (4-5 июня) стало известно, что США разрешили Венесуэле поставлять нефть в Европу, уменьшив риски роста нефтяных цен.

Рост индекса Ken Teegardin

«Вышли хорошие данные макростатистики по США. Индекс деловой активности в промышленном секторе (PMI) сохранил уверенный рост составив 56 пункта (> 50 расширение) против 55 пунктов месяцем ранее, а уровень безработицы остался на низком уровне 3,6% при увеличении доли экономически активного населения на 0,1%. Новая занятость составила 390 тыс. человек, что существенно выше прогноза в 325 тыс. и на уровне предыдущего месяца 436 тыс. Данные по рынку труда говорят, что люди возвращаются на работу после пандемии и уверенно находят её», — отметил Черепанов.

Он обратил внимание, что COVID-19 в Китае постепенно сходит на нет. Количество новых случаев постепенно уменьшается с более чем 2 тыс. заболевших на конец апреля до 42 человек в начале июня. Это повышает шансы по улучшению ситуации с цепочками поставок у глобальных компаний, а также может способствовать уменьшению темпов инфляции. Потенциальной угрозой для Китая может быть рост заболеваемости в Гонконге, где также достаточно жёстко борются с COVID-19.

«На прошлой неделе закончил отчитываться классический ритейл-сектор в США. Этот сектор показал высокую волатильность, сначала упав на отчётностях Target и Kohl’s, которые показали снижение операционной прибыли в 2 и 10 раз из-за инфляции издержек, но потом достаточно быстро восстановился после отчётности Macy’s и Dollar Tree, которые показали улучшение показателей операционной прибыли год к году и неплохую динамику квартал к кварталу. По результатам анализа можно сказать, что поведение потребителей сместилось от «товаров для дома» в пользу «товаров выходного дня», а первые две компании просто не сумели поймать этот тренд в течение квартала и вынуждены были распродавать запасы с большим дисконтом, чем конкуренты. В целом ожидаем нормализации ситуации с пострадавшими компаниями в течение 2-3 кварталов», — подчеркнул аналитик.​

Он пояснил, что доходности американских казначейских бумаг снизились из-за риска рецессии и ФРС. Так, доходность 10-летних трежерис выросла за неделю на 18 б. п. до 2,92% на фоне роста хорошей макростатистики и уменьшения риска рецессии. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $173 млрд могут оказать незначительное давление на доходности.

«Nordstrom опять отчиталась намного хуже Macy’s, но сохранила прогноз. EBIT маржа за 1кв22 составила всего +1% (при +8,0% у Macy’s), при этом годовой прогноз составляет 5,6%. Текущий Net Debt/EBITDAR составляет 3.0х. Мы считаем прогноз Nordstrom слишком оптимистичным, но при этом долговая нагрузка существенных опасений не вызывает. Менеджмент сказал, что текущие показатели вызваны необходимостью распродажи запасов вследствие изменений предпочтений покупателей с «товаров для дома» в сторону «товаров выходного дня». После такой распродажи менеджмент, как и мы ожидает восстановления маржинальности», — добавил эксперт.