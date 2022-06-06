Москва, 6 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») может 7 июня стать первым замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, это следует из внесенного в Госдуму комиссией по регламенту проекта постановления.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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Делимханов принимал активное участие в спецоперации на Украине.

Сейчас парламентарий является членом комитета.

Ранее Делимханов принимал участие во встрече депутатов от Чечни со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Госдума обсудит проект постановления на заседании 7 июня, следует из материалов, представленных комиссией по регламенту.