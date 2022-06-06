Кострома, , 20:36 — REGNUM Костромичи выиграли дело против городской администрации, обязав её привести в порядок дорогу от дома №30 по улице Юрия Смирнова до пересечения с переездом «378 км». Решение вынес Арбитражный суд Костромской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спорная дорога https://js-urist.ru

Истцы рассказали, что являются работниками коммерческой организации «Костромской опткооптторг» и считают незаконным отказы чиновников в ремонте «катастрофически разбитой» дороги. Кроме сотрудников и их клиентов дорогой пользуются члены четырёх гаражных кооперативов, «Почты России» и других организаций. Представители администрации заявили, что не обязаны приводить спорный участок в порядок, так как он не находится на балансе муниципалитета.

Рассматривая дело, суд указал на недопустимость формального подхода к решению вопроса. Проезд является частью инфраструктуры города, находится на его территории и не принадлежит частным организациям. Следовательно, администрация обязана отвечать за её содержание.

Отметим, что в 2006 году «Костромской опткооптторг» судился с чиновниками по этой же теме. Работникам удалось выиграть процесс во Втором арбитражном апелляционном суде в Кирове. Решение Арбитражного суда Костромской области не вступило в законную силу.

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