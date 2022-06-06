Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:45 — REGNUM Дмитриевскую основную школу в Ярославской области не планируют закрывать, а здание передавать Николо-Сольбинскому женскому монастырю. Об этом сообщает департамент образования Ярославской области.

Пустой класс yarregion.ru

Слух о закрытии учебного заведения в Переславском городском округе появился 3 июня, родители сообщали, что в учебном заведении запланировано проведение собрания, на котором якобы будет стоять вопрос о закрытии или реорганизации Дмитриевской школы с дальнейшей передачей здания расположенному неподалеку Николо-Сольбинскому монастырю. В региональном департаменте образования опровергают наличие таких планов.

«Вопрос предоставления Николо-Сольбинскому женскому монастырю Переславской епархии в безвозмездное бессрочное пользование помещений Дмитриевской школы не рассматривался. Прежде чем будет принято какое-либо решение, должна быть проведена экспертная оценка, которая находится в компетенции специальной комиссии», — рассказали в департаменте образования Ярославской области.

В администрации Переславского городского округа отметили, что на свободных площадях школы могут быть открыты группы среднего специального образования по специальностям «электромонтер» и «мастер по обслуживанию инженерных систем». Правда, и это вопрос не ближайшего будущего.

«Обучение по программам среднего профессионального обучения возможно только при наличии лицензии. Документы на получение лицензии также не поступали», — добавили в департаменте образования.

Дмитриевская основная школа была основана в 1982 году, обучение ведется с 1 по 9 класс, в учебном заведении работает 9 преподавателей.