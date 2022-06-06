Брянск, 6 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Автограф главы ЛНР Леонида Пасечника передадут 16-летнему жителю Брянска Никите Кудрявцеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе правительства Брянской области.

Пресс-служба правительства Брянской области Подарки из ЛНР

Подросток написал руководителю Луганской республике письмо. В нём он поздравил ЛНР с началом признания независимости другими странами и отметил, что для него было бы честью иметь автограф Леонида Пасечника. «Он был бы одной из жемчужин в моей скромной коллекции», — отметил Никита.

Глава ЛНР передал брянцу не только автограф, но и историческую книгу о молодогвардейцах и памятную медаль. Подарок в скором времени доставят в Брянск.

Как сообщало, в ЛНР с официальным визитом находится губернатор Брянской области Александр Богомаз.