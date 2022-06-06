Калуга, , 17:00 — REGNUM Учащимся калужских школ предложили совместить летний отдых с изучением основ финансовой грамотности. В течение июня школьники будут учиться обращаться с карманными деньгами, платежными картами, узнают о пользе финансовых услуг и о том, как не дать себя в обиду финансовым мошенникам. Об этом 6 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.

Урок финансовой грамотности в школе Пресс-служба Банка России по Калужской области

В первые летние дни в городском детском лагере, открытом в школе № 13 Калуги, занятия интерактивного проекта мегарегулятора «ДОЛ-игра» с тремя группами организовала банковский эксперт Марина Соловьева. Школьники учились ценить свое время и ресурсы, планировать расходы, делать сбережения, ставить финансовые цели и достигать их. Занятия в виде игры нравятся обучаемым: они с удовольствием разгадывают ребусы, отвечают на загадки, участвуют в настольных играх. Учащиеся начальных классов активно включились в интеллектуальную игру-квест. С некоторыми финансовыми обязательствами в реальной жизни они ещё не сталкивались и узнали о них только при прохождении заданий.

«Важный принцип финансового просвещения — максимум практических навыков и осознания на личном опыте. Дети знакомятся с основами финансовой грамотности и отрабатывают навыки в игре, что как раз в летних лагерях осуществить легче всего. Вместе с волонтёрами финансовой грамотности летом мы планируем проводить такие игры в школьных и детских оздоровительных лагерях», — отметила Лариса Захарова.

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