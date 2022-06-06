Вашингтон, 6 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В США за прошедшие выходные дни девять человек погибли и еще около 30 получили ранения в результате стрельбы в трех городах, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

В субботу, 4 июня, в результате ссоры между двумя мужчинами в одном из баров Филадельфии погибли три человека, еще 12 человек были ранены. В тот же день возле бара в Чаттануге, штат Теннесси, во время перестрелки погибли три человека и 14 получили ранения.

Утром воскресенье, 5 июня, три человека были убиты и двое ранены в городе Сагинау, штат Мичиган. Отмечается, что в отличие от двух других инцидентов, при которых пострадали случайные прохожие, все пятеро были участниками перестрелки.

Отмечается, что к вечеру 5 июня полиция не смогла задержать ни одного из подозреваемых в трех перестрелках.

Напомним, на фоне участившихся инцидентов с массовой стральбой в США губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.