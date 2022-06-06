Грозный, , 16:43 — REGNUM Из аэропорта Грозного 6 июня вылетела очередная группа добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе и получили обмундирование и вооружение, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российский спецназ Mil.ru

«Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой. Уверен, братья достойно справятся с задачами командования и принесут нашей Родине большой успех», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Перед вылетом из Грозного добровольцев напутствовали спикер парламента Чечни Магомед Даудов, зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов и глава МВД по ЧР Руслан Алханов. По словам Кадырова, среди добровольцев представители почти всех субъектов РФ.

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