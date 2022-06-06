Горловка, ДНР, 6 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. О гибели мирного жителя ДНР в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований (ВФУ) написал 6 июня в своём телеграм-канале глава города Горловка Иван Приходько.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ
«Мирная жительница Калининского района Горловки С. Т. П. погибла в садоводческом кооперативе «Ветеран 7» вследствие обстрела жилого массива «Солнечный» со стороны ВФУ».
Иван Приходько

Напомним, Горловский район ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Применяются как реактивные системы залпового огня, так и тяжёлая артиллерия.