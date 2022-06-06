Горловка, ДНР, 6 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. О гибели мирного жителя ДНР в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований (ВФУ) написал 6 июня в своём телеграм-канале глава города Горловка Иван Приходько.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Иван Приходько «Мирная жительница Калининского района Горловки С. Т. П. погибла в садоводческом кооперативе «Ветеран 7» вследствие обстрела жилого массива «Солнечный» со стороны ВФУ».

Напомним, Горловский район ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Применяются как реактивные системы залпового огня, так и тяжёлая артиллерия.